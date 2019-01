Scuola, parte una nuova linea del "Pedibus targato Ravenna"

Una nuova linea del "Pedibus targato Ravenna" ha preso il via lunedì dalla Scuola primaria M. Bartolotti di Savarna. Una partenza gioiosa che ha visto insieme alle bambine e ai bambini passeggeri del Pedibus un entusiasta gruppo di insegnanti, genitori e tanti volontari dell'associazione La Pioppa che a turno condurranno i viaggi del Pedibus nei prossimi mesi.

Il “Pedibus targato Ravenna” è un progetto promosso dal Comune di Ravenna e si avvale dell’associazione Tralenuvole per offrire assistenza alle linee pedibus attive. Il Pedibus rappresenta una scelta di cittadinanza attiva e consapevole per una mobilità sostenibile nel percorso casa/scuola. È rivolto agli studenti della scuola dell'obbligo, ma coinvolge anche i genitori, gli insegnanti e i volontari. Perché salire sul Pedibus? “Perché camminando o pedalando un po’ ogni mattina - spiega l'assessora all’Istruzione Ouidad Bakkali - si impara a conoscere il proprio territorio e lo si anima, si attiva la mente e si consente un movimento fisico importantissimo per la salute, c’è tempo per chiacchierare e osservare. Si riducono il numero di auto stazionanti davanti alla scuola, si consumano meno risorse naturali, meno denaro e di conseguenza si riduce il proprio personale impatto sull’ambiente".