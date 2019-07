Guasto all'alimentazione dei treni: circolazione sospesa, caos in stazione

Ancora un disservizio per i pendolari, dopo che venerdì mattina si sono verificati numerosi ritardi sulla linea Rimini-Ravenna. Dalle 11.55 di venerdì, infatti, il traffico ferroviario fra Castelbolognese e Russi (linea Castelbolognese-Ravenna) è sospeso per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni a Lugo. E' in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con cancellazione e deviazioni di percorso via Russi/Granarolo. E' stato richiesto il servizio sostitutivo con autobus fra Castelbolognese e Russi.

