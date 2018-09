Weekend dantesco e burlesco: sapori d'Olio e Sale, con Buskers, Miss e altre feste

CERIMONIA DELL'OLIO, BUSKERS, MISS, PATRONI E GEMELLAGGI

Iniziamo con un tono pacato e moderato: ci sono così tanti eventi e manifestazioni che non si fa in tempo a dirli tutti. Allora basta tergiversare e andiamo al sodo. Domenica è il momento di celebrare Dante Alighieri con la Cerimonia dell'Olio e l'Azione Corale nel centro di Ravenna. Sabato e domenica, invece, ci sono giocolieri, acrobati e altri artisti da ammirare a Buskers Faenza. Venerdì e sabato Lugo festeggia 50 anni di gemellaggi con mostre e concerti dedicati alle città amiche e sempre fino a sabato ci sono Sport, gemellaggio e solidarietà in festa a Castel Bolognese. Laboratori e letture portano divertimento alla Piazzetta dei Bambini a Cervia venerdì e sabato, mentre venerdì si conclude in grande la finale di Miss Reginetta d'Italia al Fantini Club di Cervia. E sempre la cittadina cervese vede un connubio di tradizioni marinareesche e sapori eccellenti con Sapore di Sale 2018. Continua fino a domenica la Festa del Patrono a Fusignano, con spettacoli, mostre ed eventi enogastronomici, invece fino a sabato c'è tempo per ballare a Tagliata con Piazzetta Dancing. Ci sono gare di velocità, acrobazie e perfino combattimenti d venerdì a domenica all'aeroporto di Villa San Martino con gli Internazionali di aeromodellismo. E poi partono sabato gli Ammutinamenti 2018 che portano la danza urbana a Ravenna. Ci sono le selezioni di Miss Mondo e una torta di compleanno allo shopping center La Filanda di Faenza questo sabato e fino a lunedì c'è il Rione de' Brozzi in festa a Lugo con giocolieri, mercatini e taverne aperte. Infine non dimentichiamoci di Russi dove da sabato si festeggiano i 35 anni della Pubblica Assistenza con spettacoli ed esposizioni.

DANTISTI D'OGNI ANGOLO, ACCORRETE!

Se gli eventi troppo fragorosi non fanno per voi, prestate attenzione agli incontri che lasciano spazio alla conversazione e alla riflessione. Venerdì alla Festa dell'Unità eccellenti dantisti s'incontrano per un percorso Verso una nuova Divina Commedia e, per restare in tema, venerdì e sabato ci sono Santo Piazzese e Giuseppe Lo Manto al Caffè Letterario di Ravenna per Dante Hors d'Oeuvre. Sabato alla Festa dell'Unità si ricorda l'assassinio di don Minzoni, mentre domenica Paolo Buzzi apre le porte del suo atelier a Bagnacavallo.

DI SAGRA IN SAGRA

Diamo ora libero sfogo agli amanti delle sagre e delle specialità locali. Cene, laboratori e spettacoli caratterizzano la Sagra delle Erbe Palustri che parte venerdì a Villanova di Bagnacavallo, invece a San Lorenzo di Lugo ci sono risate, concerti e il menù romagnolo di Sanlorenzando. Inoltre sabato e domenica ci sono divertimenti da non perdere alla Sagra del Monticino che si fa a Brisighella.

IL TRATTORE IN CANTINA E LA SPRESSA SALATA

Altre golosità in arrivo. Venerdì Cervia celebra la sua amicizia con Madonna di Campiglio attraverso un matrimonio culinario che lega il sale dolce alla Spressa Dop. Vino e ricette artusiane si abbinano alla perfezione fino a domenica ai Magazzini del Sale di Cervia e sabato tornano le visite enogastronomiche a bordo del Trat-Tour a Oriolo dei Fichi.



MODENA CITY RAMBLERS E ALTRI LIVE

Largo anche alla musica, che alterna movimenti lenti a balli sfrenati. Venerdì ultima serata al festival Suoni e parole di Brisighella dedicata a Maria Pedrini e Giochino Rossini, mentre a Cervia si esibisce il vincitore di Una Voce per l'Europa. Sabato, invece, sul palco centrale della Festa dell'Unità di Ravenna salgono i mitici Modena City Ramblers.



Continua a leggere: escursioni, sport, mostre e molto altro ===>