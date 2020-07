Bambini in auto: cosa dice il Codice della Strada

Quando si viaggia in auto è sempre bene avere massima cura delle norme di sicurezza, ancor più quando a bordo si trasportano dei bambini. Una delle prime regole del Codice della Strada in proposito prevede infatti l'utilizzo di seggiolini per bambini in auto (art. 172), così come l’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti gli occupanti di un veicolo. Secondo questa norma tutti i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con sistemi di ritenuta per bambini che siano:

adeguati al loro peso

di tipo omologato.

Seggiolini auto

Il regolamento UNECE 44 e successive revisioni fa riferimento al peso del bambino, e chi acquista seggiolini omologati ai sensi di questo regolamento, dovrà basare la scelta in base al peso del bambino, secondo la seguente classificazione in gruppi:

Gruppo 0 (fino a 10 kg, dalla nascita ai 12 mesi circa)

Gruppo 0+ (fino a 13 kg, dalla nascita ai 18 mesi circa). Normalmente vanno posizionati sul sedile posteriore in senso contrario a quello di marcia. Se posizionati sul sedile anteriore deve essere disattivato l’airbag

Gruppo 1 (9-18 kg, dai 9 mesi ai 4 anni circa)

Gruppo 2 (15-25 kg, da 3 a 6 anni circa)

Gruppo 3 (22-36 kg, da 5 a 12 anni circa)

I seggiolini omologati i-Size, fanno riferimento al R129/1 e prevedono l’installazione di tipo ISOFIX, un sistema di fissaggio internazionale e standardizzato al sedile dell’auto senza l’utilizzo della cintura di sicurezza, che però presuppone una specifica predisposizione dell’automobile.

Dispositivi antiabbandono

La legge 1 ottobre 2018 ha introdotto l’obbligo, per chi trasporta bambini di età inferiore a quattro anni, di utilizzare appositi dispositivi antiabbandono su tutti i seggiolini che vengono installati sugli autoveicoli e sugli autocarri di qualsiasi massa. Le caratteristiche di tali dispositivi, che sono finalizzati a ridurre i rischi di abbandono involontario di bambini sui veicoli, devono essere determinati con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.