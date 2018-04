Due consiglieri lasciano CambieRà per il Gruppo misto: "Riporteremo il M5S nella nostra città"

La lista civica d'ispirazione pentastellata CambieRà continua a perdere pezzi. Dopo le dimissioni, avvenute a gennaio, della capogruppo Michela Guerra, il neo-capogruppo Marco Maiolini e il consigliere Emanuele Panizza (quest'ultimo entrato in consiglio meno di tre mesi fa al posto della Guerra) hanno deciso di lasciare la lista per entrare nel gruppo misto. Nella lista civica resta dunque soltanto Samantha Tardi, che diventerà automaticamente di diritto capogruppo e che già prima delle elezioni del 4 marzo aveva 'abbandonato' il Movimento 5 stelle.

"Recenti confronti sui programmi futuri all’interno di CambieRà hanno evidenziato una divergenza di opinioni e intenti, che non ci permettono più di portare avanti quei principi e quelle idee ispirate al Movimento 5 stelle, per le quali siamo stati votati e sediamo in consiglio comunale - spiegano i due consiglieri comunali - Per rispetto della nostra integrità e dei nostri elettori, che riteniamo essere per la stragrande maggioranza pentastellati, ci vediamo costretti ad uscire da CambieRà e a entrare nel gruppo misto. Questo nuovo gruppo si metterà da subito a disposizione delle associazioni e dei singoli cittadini presenti nel territorio che vogliono attivarsi e lavorare, per riportare il simbolo del Movimento Cinque Stelle nella nostra città. Il nostro lavoro in consiglio comunale continuerà con rinnovate energie e impegno, nel pieno rispetto dei cittadini di Ravenna che rappresentiamo".