Nuovi corsi di design e comunicazione all'Isia di Faenza

C'è tempo fino al 31 agosto per iscriversi al corso triennale (Diploma Accademico di I livello) in "Disegno Industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati”, mentre la scadenza delle iscrizioni ai nuovi bienni (Diploma Accademico di II livello) in “Design del Prodotto e progettazione con materiali avanzati” e in “Design della Comunicazione” è il 14 settembre. Isia Faenza Design & Comunicazione rilascia diplomi accademici di primo e secondo livello equivalenti alle lauree universitarie. Inoltre i nuovi bienni Isia in “Design della Comunicazione” e “Design del prodotto e progettazione con materiali avanzati" sono equiparati alla Laurea magistrale in design LM12 e sono diventati ordinamentali.

Il biennio in “Design della Comunicazione” è una novità nell’offerta formativa dell’Alta Formazione Artistica Musicale (Afam) nella nostra regione e si distingue per l’attenzione data alle professioni presenti e future nel campo della comunicazione. I diplomati potranno svolgere la loro attività professionale all’interno di aziende, studi e agenzie di comunicazione, in proprio o in forma associata, assumendo ruoli quali il direttore creativo, l’art director, il consulente nella comunicazione, il progettista multimediale, il graphic designer, il videomaker, il packaging designer.

Il biennio in “Design del Prodotto e progettazione in materiali avanzati” è stato completamente rinnovato, affiancando alla lunga tradizione di ricerca nel design di prodotto l’attivazione di insegnamenti più incentrati sull’innovazione dei materiali, dei processi dei nuovi modelli di progettazione in tutti gli ambiti del design, dalla digital fabrication al design per applicazioni intelligenti, dal design dell’accessorio (gioielleria realizzata con stampanti 3D, design della calzatura, per citarne alcuni) al design delle superfici fino al design dei prodotti ceramici, che approfondisce la ceramica come materiale ad alto coefficiente tecnologico, impiegato oggi non solo nell’arredo ma soprattutto nel campo delle tecnologie aerospaziali, biomedicali, ecc.

Il triennio in "Disegno Industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati” dallo scorso anno accademico vede nel suo piano di studi il corso di Design dei prodotti ceramici, finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e delle capacità dello studente di saper progettare con materiali ceramici nei più disparati settori industriali, dal design d’ambiente agli arredi, al food design, alla gioielleria fino all’aerospaziale. Questo corso, come tutti gli insegnamenti, coniuga lo studio della progettazione con la realizzazione manuale e oggi anche digitale del prodotto, grazie ai laboratori pratici che sono un unicum delle università italiane.

Con la nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, l’Isia Faenza sta sviluppando infatti un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione nell’ambito e per la diffusione della cultura del design, allargando la propria sfera d’azione a tutta l'area del Design e della Comunicazione, ma mantenendo un riferimento particolare al design ceramico, alla ricerca formale e alla sperimentazione tecnologica avanzata, in collegamento con l’ambito produttivo e l’altissima tradizione che caratterizza la città di Faenza. Un ulteriore step in questo senso è costituito dall’imminente apertura di una biblioteca di design in rete all’interno degli spazi ristrutturati dell’istituto faentino, ospitato a Palazzo Mazzolani storica sede monumentale nel cuore di Faenza.