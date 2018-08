Uno sciopero "inaugura" il nuovo anno scolastico: il Ministero scrive alle scuole

Nelle scorse settimane lo sciopero dell’11 settembre della scuola indetto dal sindacato Anief ha ricevuto l’ok dalla Commissione di Garanzia; la manifestazione si svolgerà davanti al parlamento dalle 9 alle 14 dell’11 settembre. In vista dello sciopero, il Ministero ha provveduto a emanare una circolare a tutte le scuole per ricordare quali sono le varie disposizioni a cui devono attenersi e fare riferimento le amministrazioni scolastiche.

Nella nota ministeriale viene ricordato che fra i vari adempimenti c’è quello dell’articolo 5, dove viene indicato che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. Inoltre, queste informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale Sidi, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi” e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati: il numero dei lavoratori dipendenti in servizio; il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari a zero; il numero dei dipendenti assenti per altri motivi; l’ammontare delle retribuzioni trattenute.