Cucciolo sopravvissuto al gelido abbandono: la storia di Calippo finisce in tv

La storia di Calippo approda sulla televisione pubblica: venerdì 26, alle 11, il cucciolo abbandonato e ritrovato dai volontari dell’Enpa di Faenza sarà ospite del programma “I fatti vostri” condotto da Giancarlo Magalli, in diretta su Rai Due.

L’abbandono di Calippo, ritrovato lo scorso 18 dicembre in una cassetta della frutta insieme al fratello morto assiderato, ha fin da subito destato profonda commozione nella comunità faentina e non solo, dando vita a una vera e propria mobilitazione sui social network, con decine di migliaia tra commenti e condivisioni; i Carabinieri hanno annunciato pochi giorni fa l’individuazione dei responsabili del reato.

Calippo sarà in tv insieme a Maria Teresa Ravaioli, presidente dell’Enpa di Faenza, Antonella Laghi, la veterinaria che lo ha ritrovato e preso in cura, e Davide Bascetta responsabile del Rifugio del cane e del canile di via Plicca e addestratore. Sabato 27, inoltre, dalle 14 alle 16 a Faenza al canile di via Plicca 2 ci sarà il “Calippo day”, una festa organizzata dai volontari dell’Enpa per far conoscere Calippo alle tante persone che in queste settimane hanno dimostrato il proprio affetto.