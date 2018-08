Schianto all'incrocio tra uno scooter e un furgone: uomo soccorso dall'elicottero

Schianto all'incrocio nel pomeriggio di venerdì. Intorno alle 15.30, a Lido di Classe, uno scooterista forlivese di 67 anni che procedeva lungo via Verrazzano in direzione sud giunto all'intersezione con via Pancaldo si è scontrato con un furgone Renault condotto da un 57enne veneto. Dai primi rilievi la causa sarebbe da ricercare in una mancata precedenza. Nell'urto lo scooterista è rovinato al suolo riportando un trauma cranico.

Subito sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica, che hanno trasportato il forlivese, rimasto cosciente, al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. L'uomo a bordo del furgone non ha riportato traumi o ferite particolari. La Polizia municipale di Ravenna ha chiuso la strada da via Magellano a via Pancaldo per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

