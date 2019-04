Weekend spericolato: fiumi di birra, feste country, auto d'epoca, sagre e Strongman

Feste dappertutto dal Mare ai Circoli, dal Birrificio ai Flash mob

Il weekend è così pieno di eventi che non si sa da dove partire. Venerdì e sabato ci sono visite e incontri per scoprire la realtà marittima intorno a noi con la Giornata del Mare tra Ravenna e Marina, invece fino a domenica tanti circoli Arci della provincia propongono concerti, spettacoli e proiezioni in occasione di InFestArci.

Ma è anche un weekend di memoria e di Liberazione: venerdì ci sono canti partigiani e video a Voltana e si vedono le immagini della guerra a Sant'Agata sul Santerno, mentre sabato e domenica ci sono spettacoli, passeggiate e inaugurazioni a Lavezzola e San Patrizio.

Sabato è un momento di grande allegria alla Darsena di Ravenna con l'apertura del nuovo birrificio e quindi festa con musica e boccali di birra. Domenica invece Cervia celebra la primavera nel centro storico con balli country, pony, bici e moto d'epoca. Sabato la base areonautica di Pisignano diventa un ritrovo di festa con la Camminata della solidarietà, accompagnata dall'esposizione di elicotteri e Ferrari.

C'è tempo anche per un paio di flash mob, entrambi in programma sabato: il primo è dedicato alle Voci esuli in piazza del Popolo a Ravenna, il secondo si tiene a Riolo Terme e si muove per combattere la dipendenza dal gioco d'azzardo.

Fate largo allo Strongman

Muscoli e forza sovrumana. Sabato uomini e donne più forti d'Italia si ritrovano al Pavaglione di Lugo per testare la propria potenza nello Strongman Pure Rooster, tra lancio di barili, sollevamento tronchi e sfida del trattore.

Dalla Sagra al sommelier

Eccoci ora all'angolo dei golosi. Da venerdì a domenica sfilano i trattori, si gioca e ci si diverte a Riolo Terme con Agriolo e poi continuano fino a domenica spettacoli, scampagnate, raduni e piatti gastronomici alla Festa della primavera in fiore di Traversara. Per i degustatori: venerdì si assaggiano dieci vini del Beaujolais insieme al sommelier Armando Castagno all'Hotel Cube di Fornace Zarattini.

Che musica: Nada, Gene Gnocchi e altri live

Venerdì si balla e ci si diverte con il Rock'n Roll show di Gene Gnocchi al Bronson di Madonna dell'albero, si ascoltano canzoni contro il femminicidio al Carmine di Massa Lombarda, Joyce Elaine Yuille fa sentire la sua inconfondibile voce al Mariani di Ravenna e i Doormen presentano il nuovo disco al Circolo Abajur. Sabato poi è la sera di Nada che porta il suo ultimo album al Bronson. Domenica primo live al nuovo Darsenale in compagnia della Hernandez&Sampedro band, l'Orchestra Corelli tiene il concerto di Pasqua alla Pinacoteca di Faenza e il secondo capitolo del Brunch Festival è in programma al Cisim di Lido Adriano. Inoltre da venerdì a domenica i giovani cantanti si sfidano a Castel Bolognese per il concorso Canzoni alla Radio.

