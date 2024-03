"Degrado nell'arena del giardino Camilla Ravera di Mezzano"

Gallery





Ci troviamo al giardino Camilla Ravera di Mezzano, in provincia di Ravenna. Le foto sono dell’arena che si trova all’interno del parco, come potete vedere è in uno stato di degrado assoluto; quest’ultima d’estate viene messa a disposizione per concerti, balli e spettacoli, d’inverno invece è in uno stato pietoso, i ragazzi ci vanno a bere a mangiare per poi buttare cartacce e bottiglie per terra, ci fanno i loro bisogni (infatti c’è anche puzza) e imbrattano di scritte i muretti e i gradini dell’arena, non viene mai pulita da nessuno e non viene mai manutenzionata. Pensare che accanto ad essa si trova anche un parco giochi per bambini dove ci vanno tanti bambini con i propri genitori e diciamo che non è bello vedere lo stato dell’arena.

Stefano