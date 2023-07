Disservizio di Hera per il ritiro di pannoloni e pannolini

Spiega una segnalazione:

Da lunedì 3 luglio non ricevo il consueto servizio di ritiro pannolini e pannoloni, non viene effettuato da Hera. Nonostante le continue segnalazioni, il disservizio continua. Addirittura la segnalazione tramite app viene chiusa ed ignorata senza alcuna risposta da parte di Hera. Al telefono mi dicono che aprono la segnalazione, ma poi finisce sempre che nessuno si fa più sentire. Attualmente il ritiro viene effettuato solo una volta a settimana (il giovedì, che è il giorno di ritiro dell'indifferenziato), ma non è possibile andare avanti perché i pannolini puzzano e tenerli in casa una settimana non è possibile. Come me molti altri sono nella mia condizione. Ho pensato di scrivervi visti che Hera se ne sta lavando le mani e magari col vostro aiuto le acque potrebbero smuoversi.