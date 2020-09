La protesta in piscina comunale: "Vietato usare i phon, regole fatte per far ammalare i ragazzi"

Recita la segnalazione:

Il Comune di Ravenna dopo 6 mesi non ha ancora sistemato la Piscina di Comunale: agli altleti dell'agonistica (che si allenano di sera e tutti i giorni) viene chiesto di uscire dalla vasca, vestirsi senza passare dalla zona docce/spogliatoi e quindi dagli asciugacapelli quindi andare a casa coi capelli bagnati. Quelli dei corsi, che possono fare la doccia, invece, siccome non sono stati montati gli aeratori, fanno la doccia con la finestra aperta. Siate seri. Ora, a parte gli insulti che non scriviamo (ma che stiamo pensando) vorremmo fare presente che a scuola con il naso che cola non si può andare, che ci sono 8 gradi la sera e che non tutti (ad esempio mio figlio) abitano a pochi passi dalla struttura. Pensate che uscire coi capelli bagnati tutte le sere non ci farà ammalare? Vi sembra che il periodo per diramare queste disposizioni? In 6 mesi non avete avuto il tempo di montare delle prese per farci asciugare i capelli in tribuna? Ci viene in mente solo una parola: vergogna. L'anno prossimo si vota per le comunali, venite a chiedere agli atleti del nuoto il vostro voto, mi raccomando.

Alcuni genitori degli atleti