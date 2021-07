E45, un cantiere dopo l'altro. L'ennesima segnalazione di una cittadina: "E' un disastro"

Scrive una lettrice: "Qualcuno si e' accorto delle condizioni in cui versa questa importante arteria stradale che collega piu province e regioni? Il 30 luglio ho avuto la malaugurata idea di percorrere la E45 imboccata da Orte in direzione Cesena, fino a Perugia le condizioni di viabilita' e cantieri stradali erano discrete, poi le cose hanno cominciato a complicarsi, continui cambi di carreggiata per lavori, ma il vero calvario e' cominciato da San Sepolcro in poi con un unico cantiere fino a Bagno di Romagna, con andature che non superavano i 50 causa restringimenti di carreggiata con conseguenti repentini cambi di carreggiata. Ciliegina sulla torta traffico pesante a non finire, ma anche oltre Bagno di Romagna le cose non migliorano più di tanto: anzi fino a Ravenna cantieri ogni 2-3 km. Mi chiedo come sia possibile che una strada cosi trafficata 12 mesi all'anno ci siano sempre cantieri aperti. Spero che questa segnalazione possa contribuire a migliorare le cose"