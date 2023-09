"Gare di velocità coi motorini tutte le sere, non riusciamo a dormire"

Questo è il terzo anno di seguito che in estate noi cittadini della zona Borgo Montone siamo costantemente disturbati fino a tarda sera (oltre mezzanotte) dai rumori di motorini che fanno gare e sgasate. 3 anni fa, estate 2020, correvano lungo la strada centrale del paese (SP 68) nel tratto dalla Chiusa Montone fino alla rotondina. Poi, avendo chiamato la Polizia locale più volte, i ragazzi coi motorini si sono spostati nel parcheggio dell'Ipercoop Esp (zona ingressi nuovi Sud). L'anno scorso, estate 2021, abbiamo chiamato di nuovo la Polizia locale (almeno 3 volte) e abbiamo notato che gli schiamazzi e rumori molesti dei motori smettevano per una settimana/10 giorni, e poi riprendevano.

Questa estate abbiamo già chiamato 2 volte la Polizia locale e per una decina di giorni non si sono più sentiti motori o sgasate. Poi puntualmente sono ripresi ogni sera. I motorini stanno a fare gare e sgasate durante tutto l'anno alla sera, in inverno con le finestre chiuse non danno più di tanto fastidio. In estate, con le finestre aperte, la situazione è insostenibile e crea enorme disagio. I motori, alcuni con marmitta modificata, e gli schiamazzi si sentono tutte le sere indicativamente dalle 22 all'1.00. Richiediamo un tempestivo intervento per garantire la quiete e il necessario riposo notturno.

Una lettrice