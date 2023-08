Via Marmolada · San Vitale

Smarrita sabato 26 agosto in zona Ministraza-Istituto Agrario, a Ravenna, la nostra gatta di nome Trilly. E' molto docile ma non si fa prendere in braccio. Chiunque l'avesse vista può chiamare il numero 3404525358. Grazie.

Barbara