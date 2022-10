"Problemi con la raccolta del vetro"

Recita la segnalazione: "La foto è stata scattata in via Arditi d'Italia sabato mattina ed evidenzia la scarsa qualità del servizio di raccolta del vetro, in particolare. Questo non è uno scenario di mancato o erroneo conferimento da parte del cittadino cui si vorrebbero imputare colpe che hanno determinato l'introduzione della raccolta porta porta. Qui è più semplicemente un disservizio di una società che dovrebbe operare secondo precisi parametri ed essere controllata rispetto alla loro attuazione mantenendo le aree di conferimento pulite, sicure e vuote di rifiuti. Attendiamo riscontro dalla controparte".