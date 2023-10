"Terza alluvione dal 2014, case costruite nella golena del fiume con i timbri del Comune: serve una soluzione radicale"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La segnalazione di un cittadino:

Segnalo la difficile situazione nella quale ci troviamo in questa area devastata dall’alluvione del maggio scorso... e non solo. Nella notte fra il 16/17 maggio abbiamo subito la terza alluvione dal 2014. Senza contare le volte in cui, in questi anni e negli anni precedenti al 2014, il Senio è arrivato a pochi centimetri dalla porta di casa. L'unica differenza è che questa volta l'alluvione ha avuto una risonanza molto ampia, nelle volte precedenti invece il problema è stato solo nostro e tutto è passato sotto silenzio e nel disinteresse generale. Nella nostra zona andiamo sott’acqua se piove due giorni consecutivi, non è necessario che arrivi il ciclone imprevedibile.

La zona di Via Fornace, a Riolo, ha seri problemi per quanto riguarda la sicurezza delle persone che vi abitano. Problemi dovuti alla posizione in cui ci troviamo e a problemi strutturali impossibili da risolvere. All’ assemblea che il Comune ha indetto alcuni giorni fa insieme alla SPI CGIL per informare i cittadini alluvionati sullo stato dell’arte, abbiamo saputo che abitiamo in una cassa di espansione naturale!?A parte la domanda spontanea che sorge.... perché, se abitiamo in una zona potenzialmente pericolosa, sono stati dati i permessi per la civile abitazione? Non voglio però aprire un discorso che ci porterebbe lontano, io vorrei sapere cosa si intende fare per i cittadini che vivono costantemente a rischio alluvionale e che abitano in una zona che non sarà mai messa in sicurezza.

Vi sembra dignitoso far vivere dei cittadini in un’area del territorio comunale a rischio della propria incolumità? La casa dovrebbe essere un luogo sicuro nel quale trovare la propria sicurezza, tranquillità e intimità. Purtroppo noi viviamo con lo sguardo al cielo in un'angoscia continua, sperando che non piova troppo forte o non troppo a lungo e con i sacchi di sabbia a portata di mano. Nel 2023 non è civile vivere in questo modo. Molti di noi, provenienti da altre parti della regione o d'Italia, hanno comprato casa in questa zona non sapendo minimamente dei pericoli ai quali andavano incontro, tutto era regolare, i permessi e la destinazione d’uso. Noi ci siamo fidati dei “timbri” che il comune aveva messo, non pensavamo di andare ad abitare in una trappola per topi.

Nella notte fra il 16 e il 17 maggio siamo stati evacuati dal terrazzo del primo piano con cinque metri d’acqua sotto, insieme ad una bambina di un anno figlia dei nostri vicini, su un gommone traballante con il pericolo che si rovesciasse, cosa deve succedere affinché qualcuno si decida e definisca la zona di Via Fornace non adatta alla civile abitazione perché pericolosa? Questa è la seconda volta che rifacciamo i muri, compriamo mobili e elettrodomestici, per quanto tempo dovrà durare questo scempio e questa inciviltà? Noi metteremo a posto una casa con soldi nostri e della comunità, sapendo benissimo che fra sei mesi? Un anno? Due anni? Dovremo ributtare via tutto perché andremo di nuovo sott'acqua, tutto questo nella civile (si fa per dire) Emilia Romagna.

Le decisioni su Via Fornace non dovranno fermarsi alla pulizia di un canale di dubbia proprietà, perché questa è una zona soggetta ad allagamenti la cui messa in sicurezza è impossibile. Qui non deve abitare anima viva. Questa zona appartiene al fiume e lui, quando vuole, se la riprende. Devono essere prese decisioni radicali che prevedano espropri con dovuti indennizzi affinché questa zona venga liberata. Vivendo in questa zona noi abbiamo buttato via i risparmi di una vita, penso che avremmo il diritto di "rifarci" una vita e vivere in sicurezza. Se noi abitiamo in un buco del genere qualcuno lo ha permesso. Non è ammissibile far vivere dei cittadini nelle paludi come nel Medioevo. Il nostro problema non è se e quando ricostruiremo, ma quanto tempo passerà da oggi alla prossima alluvione che probabilmente colpirà solo noi e quindi non importerà nulla a nessuno.