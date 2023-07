Tromba d'aria a Taglio Corelli, un cittadino: "Qualcuno verrà ad aiutare?"

Gallery











Scrive Fabio nella sua segnalazione: "Dopo più di 24 ore dal tornado che si è abbattuto su Taglio Corelli nessuno tra le autorità si è ancora presentato per prestare soccorso, aiuto o anche solo per ripulire la strada dalle macerie. Mi chiedo quanto dobbiamo aspettare visto che i tetti delle nostre case sono stati spazzati via e siamo pure senza energia elettrica… mi chiedo se dopo un evento del genere dove un evento metereologico ti porta via parte della tua casa in cittadino si debba arrangiare per sistemare tutto…"