Diamo spazio alla richiesta di aiuto di una nostra lettrice: Scomparso l’1 settembre 2023 gatto persiano bianco e nero a pelo lungo di 9 anni. Sì chiama Joker. Sparito dalla nostra abitazione a Pinarella di Cervia, zona piscina comunale. Molto buono, tumore in bocca, coda in parte mancante. Chi lo vedesse per piacere mi contatti. Grazie! Marcella 3483305010