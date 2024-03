Gallery





Sono un cittadino che vuole evidenziare le problematiche legate all'asfalto praticamente disastrato in Via Delle Sirti a Punta Marina: la carreggiata presenta buche profonde circa 12 cm (come si vede in foto), oltre a dislivelli della carreggiata e crepe che rendono la strada pericolosa ed insicura per il traffico sia veicolare, sia motorizzato che per le biciclette.

Alfredo