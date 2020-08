"Sporcizia a Marina di Ravenna, i residenti sono stufi"

Siamo sconcertati dal numero di fotografie riportanti la sporcizia presente da giorni in via IV Novembre a Marina di Ravenna ricevute dai residenti stufi di tale degrado. Dalle fotografie si scorgono rifiuti di ogni tipo sia sul marciapiede che nel prato: scatolette, mascherine, ramaglie, pallet, quotidiani, giornaletti pubblicitari, mozziconi di sigaretta, cartacce di ogni tipo, fazzoletti, grata e vinci, confezioni vuote di cibi e bicchieri fanno da cornice alle passeggiate di residenti e turisti della zona. Facendo appello al senso civico dei frequentatori della zona si denota, come del resto descritto dai residenti, che il servizio di pulizia appare superficiale o quantomeno poco efficace. Si sollecita l’amministrazione a sensibilizzare le ditte incaricate alla pulizia ad intervenire con più incisività.

Mauro Bertolino, coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori