Bagnante in difficoltà: medico e infermiere calati dal nuovo elicottero da 70 metri d'altezza - VIDEO

Il nuovo mezzo è dotato di verricello e quindi ha la possibilità di intervenire per portare aiuto nel modo più celere e tempestivo alle persone in difficoltà.

Martedì pomeriggio è intervenuto per la prima volta l'elisoccorso EliRavenna, attivo da pochissimi giorni. Il mezzo è stato impiegato a Pinarella di Cervia dove, da un altezza di circa 70 metri, sono stati calati medico, infermiere e personale tecnico dell'elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per prestare celere soccorso a un bagnante in difficoltà.

Il nuovo mezzo è dotato di verricello e quindi ha la possibilità di sbarcare medici, infermieri e tecnici del Soccorso Alpino in ambiente impervio di montagna e in situazioni dove non sarebbe possibile atterrare, ma soprattutto intervenire per portare aiuto nel modo più celere e tempestivo alle persone in difficoltà.

Una novità che rappresenta un potenziamento del servizio di elisoccorso Regionale, che ora può contare su due elicotteri (EliRavenna appunto, ed Elipavullo), oltre a quelli di Bologna e Parma, dotati di verricello, una macchina che serve a movimentare pesi tramite l'utilizzo di una fune. EliRavenna sarà attivo tutti i giorni, dall’alba al tramonto.