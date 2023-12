Biennale del Mosaico Contemporaneo: un video racconta alcune delle mostre in corso

Un appuntamento unico nel suo genere che invita ad immergersi in una tecnica dalla storia secolare che non smette di affascinare

Ravenna e la Biennale di Mosaico Contemporaneo, un appuntamento unico nel suo genere che, fino al 14 gennaio 2024, invita ad immergersi in una tecnica dalla storia secolare che non smette di affascinare, alla scoperta delle molteplici e diversificate forme che la rendono viva e pulsante. Monumenti, musei, chiostri, gallerie, laboratori di mosaico, spazi temporanei e simbolici diventano luoghi d’eccezione e occasioni di incontro in cui arte antica e contemporanea si rispecchiano l’una nell’altra, facendo di Ravenna un appuntamento da non perdere durante le feste natalizie.

La Biennale di Mosaico Contemporaneo è promossa, organizzata e sostenuta dal Comune di Ravenna, assessorato a Cultura e mosaico e assessorato al Turismo, coordinata dal Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna e realizzata grazie al prezioso sostegno del progetto del Ministero del Turismo per la valorizzazione di Ravenna come città del Mosaico, della Regione Emilia-Romagna, della Fondazione Raul Gardini, della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e di Romagna Acque Società delle Fonti.

Tutto il programma è contenuto in questo articolo.