Insulti alla sindaca durante l'incontro pubblico: "Accusata di non avere equilibrio mentale dopo il parto. Pronta a denunciare" - VIDEO

"Per me era attaccata da una crisi di depressione post partum, visto che aveva avuto un bambino da poco, perché per dire una cosa del genere bisogna che uno non abbia il totale equilibrio mentale". Queste le parole "incriminate" che sono state pronunciate giovedì sera durante un incontro pubblico a Conselice organizzato dal Comitato "Proteggiamo Conselice" sul tema dell'alluvione, al quale erano presenti circa 80 persone e che è stato trasmesso anche in streaming. A pronunciarle è stato uno dei relatori ospiti della serata, il geologo Claudio Miccoli. Parole rivolte alla sindaca di Russi Valentina Palli che, denunciando l'episodio sui social, ha già annunciato di essere intenzionata a prendere provvedimenti in sede legale.

La dichiarazione di Miccoli si riferisce a una precedente iniziativa pubblica sull'alluvione in cui era appunto intervenuta la sindaca di Russi. Ora Palli si chiede innanzitutto perché il geologo "non ha avuto il coraggio in occasione di quella iniziativa pubblica di dirmi le stesse cose". La sindaca poi aggiunge: "Ancora nel 2024 noi donne dobbiamo essere sottoposte a questo livello di inaudita e inaccettabile violenza?". La prima cittadina di Russi starebbe già valutando possibili azioni legali contro Miccoli, già dirigente della regione Emilia-Romagna, nonché ex consigliere e assessore del Comune di Ravenna tra gli anni '80 e '90.