Un viaggio nel mondo del legno pregiato made in Italy

Uno showroom in pregiato legno, con una gamma di collezioni che rappresenta l'identità dell'azienda.



È lo spazio espositivo di Original Parquet, ad Alfonsine di Ravenna, che, attraverso il design e i materiali, parla della storia dell’azienda e la ripercorre nelle sue tappe fondamentali, quelle che l’hanno portata a crescere, non solo a livello di qualità del prodotto, ma anche come cura della propria immagine, nella veste con la quale si mostra e si presenta al potenziale acquirente.

Proprio in questa direzione vanno infatti gli 'Original Parquet Day' ovvero giornate a tema con format riservati ai clienti nella nuova area living dello Showroom, con tanto di area riunioni per corsi di formazione e catering con buffet dedicato, winery room e secret room. Questa la chicca dello spazio: una stanza speciale dedicata alla visione di prodotti speciali limited edition.

Le giornate infine proseguono con la visita alla fabbrica dando un occhio, da vicino, alla produzione del prodotto.

Lo showroom

Completamente avvolti dalla vasta e sorprendente gamma di prodotti, ci si trova così a viaggiare attraverso i momenti più significativi della storia recente dell’azienda. Prima di iniziare ad ammirare i prodotti esposti si deve attraversare un bosco di Betulle, memoria di uno degli eventi di maggior successo realizzati per il Cersaie bolognese. Questo passaggio iconico ci proietta nel mondo Original Parquet che, attingendo da un altro celebre momento fieristico, propone i prodotti all’interno di grandi cornici dorate come fossero preziosi dipinti di una prestigiosa galleria d’arte.

Il percorso si dipana tra angoli arredati nel classico stile vintage anni ‘60, noto abbinamento dell’immagine dell’azienda, fino ad arrivare agli spazi dedicati agli arredi creati su misura per la clientela, nell’area bagni e quella camere da letto. In queste zone vengono proposti gli elementi di arredo progettati con i prodotti in legno più caratteristici e originali per creare degli ambienti di casa che parlino di design, di naturalità e di legno a più livelli e non solo per il pavimento.

Per le visite è gradito fissare un appuntamento.