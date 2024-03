Sindacati e lavoratori sfilano per salvare il futuro dell'ex Farmografica - VIDEO

I lavoratori della ex Farmografica di Cervia, da mesi impegnati in un complicata vertenza sul futuro aziendale e per la garanzia dei posti di lavoro, martedì pomeriggio hanno dato vita a una nuova protesta, sfilando in un corteo partito proprio dallo stabilimento di via Di Vittorio diretto verso il Municipio, in centro, passando dallo stabilimento del gruppo Focaccia sulla statale Adriatica. In testa al corteo, tra gli altri, il vicesindaco di Cervia Gabriele Armuzzi, l'assessora Michela Brunelli, il presidente del consiglio comunale Gianni Grandu e il parroco della Concattedrale di Cervia Pierre Laurent Cabantous, oltre al sindaco di Ravenna Michele de Pascale.