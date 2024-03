Ecco "Dai, dai Gresini!", inno ufficiale del team a firma degli Alluvionati del Liscio - VIDEO

Da venerdì 8 marzo è in radio e sulle piattaforme streaming il brano "Dai, dai Gresini!", opera deli Alluvionati del Liscio, neonata formazione faentina guidata dal fisarmonicista Alvio Focaccia e prodotta da Giordano Sangiorgi, patron del MEI e dei Santa Balera. Si tratta dell'inno ufficiale del Team Gresini al Moto Mondiale Gp, scritto dallo stesso Focaccia insieme al cantautore Claudio Toschi.

Creata dal due volte campione del mondo classe 125cc Fausto Gresini recentemente scomparso, la Gresini Racing è impegnata nel Motomondiale dal 1997, raccogliendo prestigiosi risultati sportivi: ai cinque titoli iridati vinti nel 2001 con Daijiro Kato (250cc), nel 2010 con Toni Elias (Moto2), 2018 con Jorge Martin (Moto3) e il Team Del Conca Gresini (Moto3), nel 2019 con Matteo Ferrari (MotoE) si aggiungono i titoli di vicecampione del mondo MotoGP ottenuti per tre anni consecutivi, nel 2003 e nel 2004 con Sete Grnau e nel 2005 con Marco Melandri e il titolo di vice campione Moto3 di Fabio Di Giannantonio del 2018. Sotto la guida di Nadia Padovani arriva anche lo spettacolare terzo posto di Enea Bastianini nel 2022. Il tutto frutto di 73 vittorie e ben 213 arrivi sul podio. Con la Gresini Racing hanno inoltre corso campioni del calibro di Alex Barros, Loris Capirossi, Colin Edwards e Marco Simoncelli.

Oggi la Gresini Racing è una realtà che affronta una nuova sfida: la stagione 2024 la vede infatti in primissima linea in MotoGP con l’accoppiata dei fratelli Marquez che insieme sommano ben 10 titoli. In Moto2 altra line-up tutta spagnola con Manu Gonzalez e Albert Arenas e in Moto E con i confermati Matteo Ferrari e Alessio Finello.