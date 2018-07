Lidi invasi da alghe e mucillagini, Daphne tranquillizza: "Non sono pericolose"

Purtroppo nelle ultime settimane la situazione alghe si sta aggravando su diverse zone della riviera romagnola: a esserne colpiti sono stati anche diversi lidi ravennati e la zona del cervese. "Probabilmente la causa è da cercare anche nel mare, molto caldo già da giugno - spiegano da Emilia Romagna Meteo - Nascondere non serve a niente, c’è però da specificare come non tutta la riviera sia cosi, anzi: la situazione cambia radicalmente a distanza di pochi metri. Quindi basta fare una passeggiata e posti in cui l’acqua è cristallina si trovano".

Dal bollettino di Daphne sui controlli eseguiti nei giorni scorsi da Cattolica fino a Lido di Volano emerge come "l’area settentrionale monitorata si caratterizzi per acque a media salinità e valori di clorofilla “a” più elevati in costa rispetto a quelli al largo". Questa situazione, spiegano da Arpae, è riconducibile agli sversamenti provenienti dai bacini costieri, in particolare da quello padano, avvenuti nei giorni scorsi. Di conseguenza, anche i valori di trasparenza si attestano su valori bassi. Diversa è la condizione nell’area meridionale, che si caratterizza per avere migliori valori di salinità e trasparenza e bassi valori di clorofilla “a”. Stazionarie le temperature in superficie, che si attestano su valori medi intorno a 27 gradi. "Dai controlli effettuati lungo la colonna d'acqua con telecamera subacquea - prosegue il bollettino - si segnalano in alcuni tratti avvistamenti della medusa non urticante Rhizostoma pulmo".

Mucillagini: sono pericolose?

Dai controlli è stata inoltre rilevata la presenza di macrofilamenti lungo la colonna d’acqua, con locali affioramenti di materiale mucillaginoso nella zona centro-settentrionale. Le mucillagini sono costituite principalmente da polisaccaridi (zuccheri complessi) che si rigonfiano a contatto dell’acqua e che si riuniscono formando aggregati di forma e grandezza diverse. Prendono origine come prodotto “extracellulare”, ossia come escrezione da parte di microalghe presenti in ambiente marino oppure si formano per disgregazione cellulare delle stesse. Il fenomeno delle mucillagini è diverso da quello eutrofico relativo alle fioriture microalgali che si hanno in conseguenza degli apporti da parte dei fiumi.

L’avvistamento di materiale mucillaginoso è iniziato al largo, da circa tre miglia dalla costa: il 3 e 4 luglio nell´area di mare centro meridionale, sotto forma di filamenti; il monitoraggio del 10-13 luglio ne ha mostrato la presenza anche nell´area settentrionale; i controlli del 17 e 18 luglio infine hanno rilevato affioramenti più consistenti di mucillagine nella zona di mare centro-settentrionale. Attualmente sono presenti macro aggregati mucillaginosi anche a riva, in alcune località della costa dell’Emilia-Romagna. Arpae Daphne prosegue il monitoraggio, poichè è difficile definire un quadro spaziale del fenomeno e la sua evoluzione futura. La presenza di mucillagini, tuttavia, non rappresenta un problema per la salute dei bagnanti.

La produzione di mucillagine è un fenomeno molto diffuso in ambiente marino, non limitato ai soli mari italiani e al Mediterraneo. E’ un fenomeno non generato dalla presenza/scarichi di sostanze inquinanti, infatti la testimonianza più antica risale al 1729, periodo in cui non erano state ancora sintetizzate molecole inquinanti. I meccanismi che inducono l’escrezione di tale materiale da parte delle microalghe in ambiente marino e le sue dinamiche di aggregazione sono tuttora oggetto di ricerca. Il fenomeno non sempre si manifesta. Quando si presenta, compare sotto forma di fiocchi bianchi lungo la colonna d’acqua (0.1-3 cm) denominati per somiglianza “neve marina”; nei mesi estivi, dopo ulteriori stadi di aggregazione, può manifestarsi una fase a “filamenti” (1-20 cm) che tendono a distribuirsi più superficialmente lungo la colonna d’acqua. Generalmente il processo di aggregazione si arresta a questo stadio, ma può anche evolvere ulteriormente con fasi a “reticolo“ e “nuvole” (di dimensioni fino a 400 cm) fino ad affiorare nelle acque superficiali durante i mesi estivi. Una parte del materiale si deposita a livello dei fondali e in genere non affiora lungo la costa; compare in superficie localmente sotto forma di chiazze e strisce che, nel corso della giornata, possono variare di dimensione e spostarsi in funzione dei venti e delle correnti. Quando vi è la predominanza di venti che spirano verso costa (ad esempio Scirocco) viene sospinto e ammassato a ridosso dei porti, delle barriere frangiflutti e in zona di balneazione. Risulta quindi difficile dare un quadro spaziale del fenomeno e prevederne spostamenti ed evoluzione.

