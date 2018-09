Perde la presa e cade durante le prove dello spettacolo acrobatico: paura a Mirabilandia

Paura nel tardo pomeriggio di mercoledì al parco divertimenti Mirabilandia, dove poco prima delle 19 si è verificato un infortunio sul lavoro. Dalle prime informazioni sembrerebbe che una ballerina, impegnata nelle prove di uno degli show all'interno del teatro del parco, sia caduta durante una presa non riuscita mentre provava uno spettacolo acrobatico con dei nastri. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero: la giovane, rimasta cosciente, è stata poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso. Le sue condizioni non sono ancora note.

