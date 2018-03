Neve e ghiaccio in città: e a Ravenna si scia sulle strade

A Ravenna la neve è scesa copiosa e il gelicidio rende scivolosissime le strade. Ma i ravennati non si perdono d'animo: e c'è anche chi si è armato d'ingegno e ha tirato fuori dal garage sci e bacchette e si è pesso a 'sciare' sulle strade. L'avvistamento dello 'sciatore cittadino' è stato fatto da Stefano Donati in via Fracastoro, in zona Fornace Zarattini. "E' passato davanti all'azienda in cui lavoro - spiega Stefano - Ha fatto un giretto e poi è tornato indietro. Un mito!".

Speciale maltempo: informazioni

Speciale maltempo: video e curiosità