Gelicidio, riaprono E45 e A14: traffico scortato col servizio di Safety Car

E' stato riaperto nella tarda mattinata di venerdì il lungo tratto di A14 adriatica chiuso al traffico per pioggia gelata. Il traffico procede a rilento, con servizio di Safety Car della Polizia Autostradale tra il tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Cattolica. Autostrade per l'Italia raccomanda di "prestare attenzione sull'A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Aglio, su tutto il tratto dell'A1 Direttissima, sull'A14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Imola, lungo tutto il tratto della diramazione di Ravenna, lungo l'A13 Bologna-Padova tra bivio A14 e Ferrara Sud".

Come noto, informa Autostrade, "la pioggia gelata non può essere contrastata con le operazioni di salatura del manto stradale, che su questi tratti si stanno ripetendo ininterrottamente da oltre 48 ore. La chiusura è pertanto l'unico provvedimento a garanzia della sicurezza e viene attuata con le modalità e nei tempi previsti dai piani neve vigenti. Il transito dei veicoli viene comunque assicurato con dispositivi di "Safety car" attuati dalla Polizia Stradale e da mezzi della società ma con tempi di attesa rilevanti.In collaborazione con la Polizia Stradale è attivo il divieto di transito temporaneo per i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate".

Giovedì sera, proprio a causa del gelicidio, si è innescato un maxi tamponamento, con il coinvolgimento di mezzi pesanti e auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto col medico a bordo, ma fortunatamente non vi sono stati gravi feriti. Il sinistro è avvenuto in corrispondenza del chilometro 81 sud, tra i caselli di Faenza e Forlì.

La situazione sull'E45

Sull’Appennino tosco-romagnolo l'E45 è stata chiusa in Toscana la carreggiata nord tra i chilometri 147,500 e 162,000, da Pieve S. Stefano a Canili. È stato attivato il filtraggio dei veicoli a San Sepolcro Sud. E' stato riaperto invece nella tarda mattinata il tratto tra lo svincolo di Canili, al chilometro 162,698, e lo svincolo di Montecastello, al chilometro 198,200. Mezzi sgombraneve e spargisale sono in azione lungo l’intera tratta per consentire il ripristino della normale circolazione, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo.

Speciale maltempo: informazioni

Speciale maltempo: video e curiosità