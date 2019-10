Scoperte a prostituirsi: i Carabinieri le multano per 400 euro

I Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima, nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno della prostituzione, nei giorni scorsi hanno sanzionato due ragazze rumene sorprese in via Martiri Fantini nel praticare l’attività di meretricio. Alle stesse è stata contestata l’ordinanza comunale emessa per il decoro urbano, che prevede il pagamento di una multa di 400 euro.

LE NOTIZIE DI OGGI