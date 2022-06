Skincare estiva: i must have a prova di caldo e umidità

Ammettiamolo: il caldo può essere piuttosto spietato e, che la giornata comporti il pendolarismo verso il posto di lavoro o il lavoro da casa, una cosa è certa: bisogna rendere la propria ‘beauty routine’ a prova di estate. Quindi, mentre le temperature continuano a salire, ecco i consigli per pianificare la routine estiva di cura della pelle. Parola d'ordine 'essenzialità', per una beauty routine leggera che apporti freschezza al viso e combatta l'effetto lucido e la sensazione di appiccioso.

Impegnarsi nella pulizia

La detersione è la pietra angolare di ogni buona routine di cura della pelle e durante l'estate diventa ancora più importante. Il Dottor Kiran Sethi, dermatologo, consiglia un detergente che riduca la secrezione di olio: “Usare ingredienti come l'acido salicilico, il niacinamide o il tè verde aiuta. Inoltre, si può aggiungere qualcosa di chiarificante come i peeling o un prodotto che aiuta a esfoliare la pelle morta”, consiglia il medico. Bisogna assicurarsi di optare per un esfoliante delicato, poiché la pelle può diventare sensibile durante la stagione calda.

L'idratazione è fondamentale

Durante tutta l’estate cerchiamo refrigerio e allo stesso modo la nostra pelle cerca un riparo dal caldo estivo. Come? Ha bisogno di essere idratata, ma non solo il nostro viso, anche le nostre labbra, gli occhi e il corpo hanno bisogno di idratazione, ricorda il dermatologo. L’esperto suggerisce di utilizzare una crema idratante che abbia anche un effetto opacizzante. "Tali prodotti assorbono l'olio in eccesso e mantengono la pelle fresca tutto il giorno", dice il dottore. Alcuni degli ingredienti che la crema idratante estiva dovrebbe avere sono la vitamina C, l’acido ialuronico e l’acido glicolico.

Come scegliere la crema idratante giusta

Quindi, come andrebbe scelta esattamente la crema idratante giusta per l'estate? Secondo il dottor Sethi, una crema idratante estiva dovrebbe essere leggera, sottile e non appiccicosa. “Il prodotto dovrebbe essere facilmente assorbito dalla pelle e lasciarla respirare. Se la pelle è estremamente grassa, si può anche usare un gel di aloe vera come base che manterrà così il grasso sotto controllo. Altrimenti una crema idratante in formato gel o gel-crema”.

Per quanto riguarda la pelle secca, il dermatologo consiglia di usare qualcosa di leggermente più ‘strong’. “Nel caso di pelle secca ci vogliono ingredienti come acidi grassi quali omega 3 e ceramidi e umettanti come acido ialuronico, glicerina, ialuronato di sodio o lattato di sodio. L'urea è anche un ottimo ingrediente che spesso viene dimenticato. Infine, per le pelli miste, è consigliabile una lozione leggera", aggiunge.

Oltre a questi, è sempre una buona idea tenere a portata di mano le acque idratanti, soprattutto se ci si muove a piedi o in bicicletta. Basterà anche una semplice acqua di rose: uno spruzzo veloce basta per rinfrescare la pelle.

Non dimentichiamoci della crema solare!

Sebbene una crema solare possa servire durante tutto l'anno, in estate è assolutamente indispensabile. In genere, bisogna scegliere qualcosa a base di gel o mousse in modo che la pelle non sia appesantita e un SPF (o 30 o 50) a seconda del livello di esposizione al sole. Più tempo si trascorre all’aria aperta e più alto dovrebbe essere l’SPF.

Se si sta al sole per lunghe ore, gli esperti consigliano di riapplicare la protezione solare ogni 2-3 ore e, dopo essersi abbronzati, si potrebbe fare una maschera all'argilla lenitiva o anche utilizzare il buono e vecchio binomio aloe e acqua di rose.