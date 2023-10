Mercatini, borgo medievale, sapori e giochi: arriva l'Antica Fiera di San Rocco

Arriva a Faenza la 26a edizione dell’antica Fiera di San Rocco. Un grande evento che si tiene sabato 4 e domenica 5 novembre portando una ricca serie di eventi, dalle 9 alle 22, in via Cavour e nelle zono limitrofe del centro di Faenza.

Ad ogni edizione viene dedicato un tema culturale che caratterizza la Fiera. Per il futuro si è individuato un progetto triennale che vede portare all’attenzione dei visitatori periodi storici e impronte di un passato che hanno lasciato tracce importanti nella nostra città: il Medioevo, all’ombra della “torre barbara”, così il poeta Dino Campana definiva il campanile di S. M. Foris Portam. Il Rinascimento, con le vestigia della Signoria Manfredi, vedi la Cattedrale e la splendida Piazza. Il Neoclassico, con i bellissimi palazzi decorati dai maggiori artisti dell’epoca, e con Palazzo Milzetti, il Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna. Quest’anno viene dato particolare rilievo agli scavi archeologici in pieno centro storico, che hanno riportato alla luce una rinascimentale “fabbrica” di ceramica. In merito a questo sono previste due importanti mostre: una al MIC e l’altra nella chiesa di S.M. Dall’Angelo.

Il programma

Sabato si parte alle 16 al Parco Tassinari con l'apertura del Borgo Medioevale, alle 17 segue l'inaugurazione della mostra “Terra” al MIC. Alle 18 il Coro lirico “Città di Faenza” si esibisce nella chiesa di S.Maria dell’Angelo. Alle 20 è in programma la Cena medioevale nella sede del Rione Verde (Prenotazione entro venerdì 3). Alle 22 al Parco Tassinari, attraverso l’incantevole suono delle cornamuse e alla possente ritmica di timpani e rullanti, i “Rota Temporis” accompagneranno giocolieri, combattenti, mangiafuoco per far rivivere allo spettatore emozioni e sensazioni di un tempo ormai perduto.

Domenica la festa inizia alle 9: in Via Cavour c'è il Mercato Ambulante, mentre nel Parco Tassinari prende vita il Borgo Medioevale per rivivere le magiche e suggestive atmosfere quotidiane di un lontano passato tra accampamenti, giochi, animazioni e sculture in legno di Giorgio Palli. In Via Baliatico, Piazza S. Rocco e Via Pascoli si trovano agriturismi e prodotti di stagione. In Piazza Foris Portam il mercato di Campagna Amica. In Via Tonducci si ammira la Strada dell’Arte Ceramica di Faenza inoltre, numerosi artisti presentano l’arte in tutte le sue espressioni. Nei Vicoli Montini e Vergini il Rione Verde presenta: Mercato Medioevale, una cornice ideale per calarsi nella vita dell’epoca, vivendo come i nostri antenati nel periodo in cui le strade erano il cuore pulsante della città, con le uniche limitazioni: la luce del giorno e le condizioni atmosferiche. In Piazza della Penna prende vita "Giocosa Piazza", a cura di Kaleidos, con animazioni dalle 10 fino al tramonto e giochi per grandi e piccini. Tante altre iniziative si terranno nelle altre strade del rione.

Gastronomia

Questi gli Stand gastronomici e i ristoranti aperti per l’intera giornata, dalle ore 10: Circolo Rione Verde (via Cavour, 37), Circolo S.P. Damiano (piazza Foris Portam, 2), Circolo Villa Franchi (via Salita, 2), Riunione Cattolica “E.Torricelli” (via Castellani, 25)