Cibo e feste nobiliari protagonisti della Pasqua di Palazzo Milzetti

Palazzo Milzetti propone, nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, una visita guidata a tema dal titolo "Cibo e feste: riti e banchetti di una nobile famiglia". Gli approfondimenti degli aspetti della vita quotidiana legati al cibo partiranno da testimonianze materiali: gli oggetti e gli arredi delle cucine e dei saloni di rappresentanza hanno tutti una storia da raccontare, così come l'introduzione di nuovi alimenti e nuove prassi alimentari legati al periodo storico.

Produzione, consumo e condivisione del cibo sono non solo strettamente legati all'organizzazione familiare, ma diventano anche strumento di costruzione dell'identità sociale. La visita al palazzo, ricco di luoghi in cui si produceva e consumava cibo (le cucine, la sala da pranzo, i numerosi salotti e i saloni di rappresentanza a piano nobile), verrà arricchita dalla lettura di antiche ricette e lunghissimi menù, serviti in occasione delle feste.

Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti, fino a esaurimento posti disponibili. Orari d'apertura 9 - q8.30. Orario visita guidata 16.30.



Per informazioni: Palazzo Milzetti Museo Mazionale dell’età Neoclassica in Romagna; Tel. 0546.26493; drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it; https://palazzomilzetti.cultura.gov.it/.