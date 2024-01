Arti marziali e combattimenti nella gabbia: a Ravenna arriva "Adrenalina Fight Night"

Il 13 e 14 gennaio al Pala de Andrè di Ravenna (viale Europa 1) arrivano due giorni dedicati agli sport da combattimento. La torre fitness group in collaborazione con Pinspot Italia e Lutador d'Elite, presentano Adrenalina Fight Night, e Adrenalina In the Cage. Un doppio evento: il sabato sarà dedicato agli sport da ring, kick boxing e muay thai, con match dilettanti dalle 15:30 alle 19:30, per finire con match di atleti pro nazionali e internazionali per il galà serale che partirà dalle ore 20:30, accompagnato dalla musica del DJ Genesi e incursioni di danza contemporanea dell'Accademia Dance Concept. Domenica per la prima volta a Ravenna si assiste a 12 match di MMA (arti marziali miste) che verranno combattuti all'interno di una gabbia e, a seguire, 5 combattimenti 'Submission Only' dove atleti venuti da tutta Italia si daranno battaglia, a partire dalle ore 14. Biglietti da 16 euro.