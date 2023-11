"Barbablù" alla Casa del Teatro

10 euro (intero); 5 euro (ridotto per under 29).

Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Accademia Perduta/Romagna Teatri organizza, alla Casa del Teatro (via Oberdan 9), grazie alla collaborazione con Teatro Due Mondi, una serie di iniziative che culmineranno, alle ore 21, con la presentazione della nuova produzione Barbablù, un intenso monologo contro la violenza di genere, scritto da Hattie Naylor (traduzione di Monica Capuani), interpretato da Edoardo Frullini e diretto da Giulia Paoletti.

Alle ore 18.30, nel Foyer della Casa del Teatro, aprirà la mostra “Com’eri vestita?”, curata in Italia da Libere Sinergie. Un allestimento che intende sensibilizzare il pubblico sul delicato e importante tema della violenza sulle donne e smantellare il pregiudizio che la vittima avrebbe potuto evitare stupro e abusi se solo avesse indossato abiti meno provocanti. Alle ore 19 si terrà un incontro/dibattito aperto al pubblico, moderato dalla regista Giulia Paoletti, in cui interverranno, oltre all’attore Edoardo Frullini, rappresentanti di realtà faentine quali Centro Anti Violenza SOS Donna, Elio Intimate Project e Sorelle Festival. Alle ore 21, come accennato, avrà inizio lo spettacolo Barbablù, una delle più recenti produzioni di Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Barbablù è un seduttore, ammaliatore, provocatore.

Un intelligente galantuomo che ci sa fare con le donne, soprattutto con alcune. Un predatore che passeggia e fiuta la preda ancor prima che essa diventi tale. Un giocatore competitivo che contempla la vittoria come unico finale possibile.

Barbablù osserva e ammicca. È gentile e premuroso. Fa un passo alla volta e non si concede mai subito e mai del tutto. Ascolta e risponde al bisogno più intrinseco. Accarezza e coccola. Desidera e idealizza. Crea connessioni perfette. Ama. Barbablù ha bisogno di sentirsi forte e superiore. Non scende dentro di sé. Non risponde alle domande. È vulnerabile e non sostiene la cura dell’altro. Barbablù tesse la sua (di lui, di lei) gabbia. È in trappola. Per non esplodere dentro, esplode fuori. Barbablù violenta, tortura, uccide. Vince.

Prevendite: da venerdì 24 novembre dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Masini.

Prenotazioni telefoniche (0546 21306): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13.

Nella sera di spettacolo la biglietteria della Casa del Teatro aprirà alle ore 20.

Biglietti online: Vivaticket

Info: 0546 21306 e www.accademiaperduta.it

Teatri d’Inverno – sguardi sulla drammaturgia contemporanea

Sabato 25 novembre 2023 ore 21

alla CASA DEL TEATRO di FAENZA (Via Oberdan 9)

Accademia Perduta/Romagna Teatri

FRULLINI / PAOLETTI

Barbablù

di Hattie Naylor - traduzione di Monica Capuani

con Edoardo Frullini

regia di Giulia Paoletti