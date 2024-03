Grandi successi e cover con la sua voce unica: a Cervia arriva Mario Biondi

Dopo il successo del recente tour teatrale “Crooning - The Italian Tour”, che ha registrato il sold out in tutte le città in cui ha fatto tappa, nell’estate 2024 Mario Biondi si esibirà in peculiari location dall’alto valore storico e culturale proponendo diversi pezzi dell’ultimo album “Crooning Undercover”, oltre ai suoi brani più amati e ad alcune reinterpretazioni del repertorio internazionale. Con lui sul palco la sua storica band, con alcune sorprese.

Il 21 luglio a fare da cornice al suo spettacolo sarà Cervia, con il tour di Mario Biondi di scena in Piazza Garibaldi alle 21. I biglietti sono in vendita su Ticketone.