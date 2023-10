Una cena vegan tra pizze e dolci per aiutare i conigli salvati

Si tiene lunedì 30 ottobre, alle 19.30 al ristorante Molinetto di Ravenna, la cena vegan organizzata dalle associazioni Clama Ravenna, Amore Bestiale, M.a.c., Made In Bunny e La Piccola Tana Di Forlì. La cena è in programma per sostenere le spese veterinarie di tanti conigli precedentemente allevati per il consumo di carne. Proprio per questo le associazioni hanno avviato una raccolta fondi sul sito buonacausa.org. La cena prevede assaggi misti di pizze vegan, un dolce vegano, acqua e caffè a 20 euro. Prenotazioni entro il 28 ottobre con messaggio al 339 8952135.