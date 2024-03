Tra rock e percussioni, cantautori protagonista al Mama's

Doppio appuntamento con la musica d'autore al Mama's club in via S.Mama, 75 a Ravenna. Venerdì 29 marzo alle 21.30 arriva sul palco Sara Zeccarelli (voce, chitarra acustica, loop), con il progetto Nudha, accompagnata da Matteo Benvenuti:chitarra elettrica, cori; Alessandro Cianferoni:basso, cori; Daniele Cianferoni:batteria, pad.

Nel 2022 è uscito il primo album da solista di Sara Zaccarelli con un cuore rock ma con le radici nella black music, tra jazz, blues, soul, funk. Zaccarelli, in arte Nudha (cantante, autrice, compositrice e musicista), non è affatto un nome sconosciuto nel panorama musicale italiano. Almeno quello che strizza l'occhio proprio alle sonorità d'oltreoceano che lei inizia a interpretare a 19 anni dopo l'incontro con la bassista Rita Girelli. Nudha, Anticipato dal singolo "Traffico", che ha visto la partecipazione di Appino (The Zen Circus, come coautore e voce), il progetto vede anche la scrittura a quattro mani con Francesco Bianconi, leader dei Baustelle e Davide Toffolo .

Sabato 30 marzo, sempre alle 21.30, scatta L'ora del Funambolo, porgetto musicale con Elisa Ridolfi alla voce, Riccardo Bertozzini alla chitarra classica e Andrea Alessial contrabbasso. L’ora del funambolo racconta l'approccio all’ esperienza musicale condivisa dai “funambolici" musicisti che la portano in scena. Il progetto è impreziosito da alcuni brani del lavoro discografico di Elisa Ridolfi (voce del gruppo), permettendo di fondere il percorso etnico/popolare con quello autorale e della world music. Il disco dal titolo “Curami l’anima” segue il percorso del funambolo per filosofia e approccio espressivo, proprio “Fili di Fado”, brano manifesto del disco ne sintetizza la coerenza artistica.



Informazioni su https://www.mamasclub.it/.