In Basilica l'Orchestra di San Francesco presenta il "Laudate pueri"

Alla Basilica di San Francesco, a Ravenna, domenica 18 febbraio, alle 18.30, si terrà l'esibizione dei solisti e dell'Orchestra della Cappella Musicale della stessa Basilica, per la XIII edizione di Musica e Spirito.

A esibirsi sono Federica Placuzzi, Annarita Venieri soprani; Carla Milani contralto; Lorenzo Bellagamba tenore e Mauro Medri basso. Cono loro Giampiero Montalti, al violino e Luigi Lidonnici con l'oboe. Dirige Giuliano Amadei.

Oratorio è parola che designa un luogo, ma anche, e soprattutto, un genere musicale ben definito che ha come scopo quello di dimostrare con i comportamenti dei personaggi una morale. Maestro di ciò fu certamente Georg Friedrich Händel che si occupò a lungo del genere con grandi titoli, tra i quali spiccano l’Esther HWV 50a e il celeberrimo Messiah HWV 56. Non fu da meno il coetaneo Johann Sebastian Bach che, pur non indulgendo lungamente sul genere, ci si cimenta producendo perle quali il Weinachtoratorium BWV 248.

Chiude il cerchio del concerto che la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco proporrà nella omonima chiesa ravennate domenica 18 febbraio alle 18:30, il "Laudate pueri" di Antonio Lotti che, idealmente, ricongiunge il filo musicale riconducendolo alla dimensione spirituale. Ingresso a offerta libera.