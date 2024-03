Alla Basilica di San Francesco si rivive in musica la Via Crucis

La più importante festività cristiana, la Pasqua, è solo l’approdo naturale di un percorso che vede nella Via Crucis il momento più drammatico di tutta la vita di Cristo. La sua Passione, atto di sacrificio ultimo ed estremo, per la salvezza delle moltitudini è il vertice massimo dell’esempio e la Resurrezione trasforma questo gesto umano in dono divino.

Proprio questo cammino verso e con la croce sarà il nucleo dell’appuntamento che vedrà, domenica 24 marzo alle ore 18:30, la Basilica di San Francesco riecheggiare delle parole della Via Crucis francescana lette da ben cinque voci femminili alle quali i Solisti, Coro e Orchestra della Basilica di San Francesco, diretti da Giuliano Amadei, si alterneranno per sondare appieno il mistero intimo della Passione di Cristo, tema percorso non solo nella letteratura, ma anche, e con incredibili vette vertiginose, dalla musica.

Ingresso a offerta libera.