Nuova avventura estiva in riviera romagnola: non solo relax ma anche divertimento, sostenibilità e sport

Un’estate all’insegna del relax e del divertimento, della sana alimentazione, dello sport e della sostenibilità in un luogo unico dove lo stile di vacanza ‘positivo’ incontra una realtà ricca di nuove visioni, progetti e scommesse.

In questa filosofia, grazie alla partnership Citroën e Fantini Club di Cervia, nasce “La Maison Citroën … à la plage” protagonista della stagione estiva fino a settembre 2023.

Molto di più di uno stabilimento balneare, Fantini Club di Cervia è la spiaggia più attiva della Riviera Adriatica, con circa 250.000 ospiti a stagione estiva e con un’area attrezzata di 35.000mq.

La Maison Citroën à la plage

La spiaggia del Fantini Club di Cervia è la location ideale dove Citroën si inserisce aprendo la versione temporary del suo concept store “La Maison Citroën” in versione “à la plage” per far conoscere ai visitatori la gamma elettrificata, in particolar modo la nuova Ec4x, la Ami e la Ami Buggy, una vera e propria escusiva di questo evento al Fantini Club che ha riscosso un incredibile successo. Sono infatti 800 le Citroen Ami Buggy vendute in meno di 24 ore

I modelli sono, infatti, esposti in posizione di grande afflusso in corner appositi che prevedono, oltre al veicolo, un’ambientazione in stile spiaggia, con ombrellone e sdraio brandizzati e totem di riferimento con tutti i dettagli sui mezzi esposti.

I veicoli sono a disposizione dei visitatori per effettuare Test Drive accompagnati da driver professionisti, per scoprire tutti i segreti di un viaggio a zero emissioni.

Il brand Citroen sarà presente all’interno di tutto lo stabilimento, grazie a flyer distribuiti agli ospiti, banner promozionali a bordo campo da gioco, tavole da surf in spiaggia, bandiere, comodi cuscini per l’area SPA e zona relax. Anche lo spazio dedicato alla ristorazione propone divertimento e svago firmato Citroën, fornendo simpatiche tovagliette nell’area self-service per giocare durante il pasto e proponendo cocktail “la Maison Citroën … à la plage” limited edition.

Per tutti gli ospiti del Fantini Club, grandi e piccoli, tanti gadget brandizzati con cui giocare in spiaggia, tra cui palloni da beach volley, racchettoni, materassini, frisbee e tanto altro ancora.

Le iniziative

Durante la stagione estiva saranno organizzati tornei sportivi promossi da Citroën con T-shirt personalizzate per tutti i partecipanti e tanti gadget e premi per i primi tre vincitori: il 15 Luglio torneo U18 di Beach Volley RispettAMI, il progetto educational dedicata ai più giovani sul tema del bullismo; il 21 Luglio torneo U18 di beach tennis GënerationAMI, la campagna di sensibilizzazione sui temi di mobilità elettrica e sostenibile rivolto ai ragazzi tra i 14-18 anni sostenuta dal brand Citroën AMI; infine, il 6 Agosto il torneo di Teqball “Nothing moves like Citroën”.

Una settimana particolarmente attiva e importante sarà quella dal 11 al 16 Luglio dove grazie al Media Partner Radio Italia parleremo sia in radio che agli ospiti del Fantini Club del mondo Citroën, delle sue ultime novità di prodotto e verrà raccontato l’importante progetto di brand activism RispettAMI. Un’iniziativa a cui il brand tiene molto e che lo coinvolge in prima persona dal 2022 per combattere bullismo e cyberbullismo.

Nella stessa settimana, il 13 e 14 Luglio, si terranno due Conferenze Stampa con la presenza di numerosi giornalisti per scoprire tutte le novità de “La Maison Citroën … à la plage”.