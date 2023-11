"In limine", Gianluca Alberti presenta le sue poesie al punto lettura di classe

Sabato 18 novembre, alle 17.30 il Punto Lettura Classe (Via Classense 29, Classe) ospita la presentazione del libro "In Limine" (Aletti Editore), raccolta di poesie dello scrittore e poeta Gianluca Alberti. Un'opera nella quale l'autore racchiude percorsi esistenziali e vissuti emotivi offrendo l'occasione per indagare i significati più profondi dell'esperienza poetica intesa come "l'inaspettato che accende lo stupore negli occhi".



Letture di Alessandra Melandri di Rinascimento Poetico.

Ingresso libero, per info 0544 473678 o puntoletturaclasse@gmail.com