"L’Europa non cade dal cielo": uno spettacolo sulla storia della Ue

Si intitola "L’Europa non cade dal cielo. Cronistoria sentimentale di un sogno, di un’idea, di un progetto" lo spettacolo di produzione teatrale a firma Ravenna Teatro, realizzato nell’ambito del progetto EuRoPe LIVE, promosso dal Centro Europe Direct della Romagna del Comune di Ravenna. Ideato e diretto da Alessandro Argnani, si tratta di un racconto a due voci che ha come nucleo centrale l’Unione europea, a partire proprio dalla sua nascita fino ad arrivare ai giorni nostri. Lo spettacolo va in scena con una serie di rappresentazioni sul territorio ravennate nel mese di dicembre.

Due giovani attori ravennati, Camilla Berardi e Massimo Giordani, percorreranno la storia d’Europa. Quella che emerge, è una narrazione corredata da immagini e costellata da una playlist musicale legata ai diversi periodi storici raccontati, in un intreccio che mette in luce l’immaginario e gli ascolti delle giovani generazioni nei diversi momenti della vita dell’Unione europea. Un affondo non solo nella storia, ma anche nei miti, nella musica e negli artisti che gli adolescenti di allora, oggi adulti, vivevano e amavano. Testo di Laura Orlandini, con consulenza storica di Michele Marchi e Lucrezia Ranieri. Consulenza musicale Alessandro Luparini e Roberto Magnani, aiuto regia Laura Redaelli.

A partire dall’11 e fino al 23 dicembre sono in programma le repliche in matinée rivolte in particolare (ma non esclusivamente) a scuole medie, superiori e studenti universitari. Ogni rappresentazione (durata di 55 minuti - atto unico) sarà accompagnata da un momento di dialogo tra il pubblico, il regista, gli attori, il team del progetto EUphoria (coordinato dalla cooperativa LibrAzione, anch’esso in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Centro Europe Direct) e la partecipazione di volta in volta di esperti e rappresentanti istituzionali.

Il calendario delle rappresentazioni

11- 12 dicembre: Teatro Rasi, Ravenna ore 11:00

13 dicembre: Teatro Walter Chiari, Cervia ore 11:00

15 dicembre: Teatro Comunale, Russi ore 11:00

20 dicembre: Teatro Goldoni, Bagnacavallo ore 10:00

21 dicembre: Teatro Rasi, Ravenna ore 21:00

23 dicembre: Teatro Masini, Faenza ore 10:45