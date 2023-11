"Letizia va alla Guerra" al teatro Goldoni di Bagnacavallo

10 euro (intero), 5 euro (ridotto per under 29). Diritto di prevendita: 1 euro.

Tre grandi donne, due guer­re mondiali, un sottile fil rouge a unirle: uno stesso nome, un unico destino. LETIZIA VA ALLA GUERRA. La suora, la sposa, la puttana, spettacolo scritto e interpretato da Agnese Fallongo insieme all’accompagnamento musicale dal vivo di Tiziano Caputo, in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo martedì 12 dicembre alle ore 21 per la rassegna Teatri d’Inverno – sguardi sulla drammaturgia contemporanea, è un racconto tragicomico, di tenerezza e verità. Un omaggio alle vite pre­ziose di persone “comuni”, che, pur senza esserne pro­tagoniste, hanno fatto la Storia.



Tre don­ne del popolo, irrimediabil­mente travolte dalla guerra nel loro quotidiano, che si ritroveranno a sconvolgere le proprie vite e a compiere, in nome dell’amore, piccoli grandi atti di coraggio. La pièce, ideata e diretta da Adriano Evangelisti, è prodotta dal Teatro de Gli Incamminati e, dopo la rappresentazione a Bagnacavallo, replicherà al Teatro Piccolo di Forlì mercoledì 13 dicembre alle ore 21.

La prima Letizia è una giovane sposa, partita dalla Sicilia per il fronte carnico duran­te la Prima Guerra Mondia­le, nella speranza di ritro­vare suo marito Michele.

La seconda Letizia, invece, è un’orfanella cresciuta a Littoria (Latina) dalle suo­re e riconosciuta dalla zia solo dopo aver raggiunto la maggiore età. Giungerà a Roma in concomitanza con l’entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto mon­diale.

Infine Suor Letizia, un’anziana sorella dalle origini venete e dai modi bruschi che, presi i voti in tarda età, si rivelerà essere il sorprendente trait d’u­nion dei destini di queste donne tanto lontane quanto unite.

Impreziosito da musiche e canzoni popolari eseguite dal vivo, prende vita un brillante, triplo “soliloquio dialogato”, che, pur nel suo retrogusto amaro, saprà accompagnare lo spettatore in un viaggio ironico e scanzonato. Uno spettacolo delicato che racconta uno spaccato drammatico della storia d'Italia capace, tuttavia, di alternare momenti di pura comicità ad attimi di commozione, in un susseguirsi di situazioni dal ritmo incalzante in cui spesso una lacrima lascia il posto al sorriso.

Prevendite: da lunedì 11 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Goldoni.

Prenotazioni telefoniche (0545 64330): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13.

Biglietti online: Vivaticket - Info: 0545 64330 e www.accademiaperduta.it



TEATRI D’INVERNO

Sguardi sulla drammaturgia contemporanea

Martedì 12 dicembre 2023 ore 21

Teatro de Gli Incamminati in collaborazione con ARS

AGNESE FALLONGO TIZIANO CAPUTO

Letizia va alla guerra

La suora, la sposa, la puttana

drammaturgia di Agnese Fallongo

accompagnamento musicale dal vivo Tiziano Caputo

ideazione e regia di Adriano Evangelisti