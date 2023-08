Letture e laboratorio per il compleanno del 'Monumento al cadere'

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 23 agosto il quarto compleanno del Monumento al cadere, nel parco delle Cappuccine a Bagnacavallo, sarà festeggiato alle 17.30 con una lettura e un laboratorio per grandi e piccoli di ogni età. Il Monumento al cadere è un intervento urbano promosso dal Comune e curato dall’artista bagnacavallese Stefania Galegati presso il Parco delle Cappuccine. L’iniziativa, proposta dal Comune e dalla Biblioteca comunale Taroni, sarà organizzata dall’associazione Tralenuvole in collaborazione con Comunicando. La partecipazione è gratuita, è gradita la prenotazione via mail scrivendo a biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it