Mercatini, esibizioni circensi, zoc ad nadèl e mostre: in centro a Russi un sabato ricco di eventi natalizi

Orario non disponibile

Quando Dal 16/12/2023 al 16/12/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un sabato con tanti appuntamenti, quello del 16 dicembre a Russi, che vedrà nuovamente il centro storico riempirsi di visitatori di tutte le età. Già dal mattino protagonista piazza Farni con la mostra-mercato degli hobbisti, mentre nel pomeriggio sarà l'adiacente piazzenta Dante ad animarsi, con lo spettacolo circencense per tutta la famiglia “Billo Circus”. Sempre piazzetta Dante ospiterà poi “Zòc ad Nad?l”, iniziativa dei volontari della Protezione Civile di Russi, che proporranno vin brulè e panini con pancetta a offerta libera e lotteria finale intorno al fuoco. Non mancherà infine l'appuntamento con la cultura, quando alle ore 15.30 nella Biblioteca Comunale Francesco Torchiani dell'Università di Pavia e Lucio Biasiori dell'Università di Padova converseranno sull'importanza che lo storico russiano Delio Cantimori e suo padre Carlo hanno avuto nel '900 italiano e non solo; e quello con l'arte, con l'inaugurazione nel Punto inComune di piazza Farini della mostra di opere a muro e presepi artigianali realizzati dai soci dell'Associazione Artej – Ritagli d'Arte.

IL PROGRAMMA

ore 9.30-18.00 | piazza Farini

INGEGNOSAMENTE NATALE...

mostra-mercato degli hobbisti

ore 15.30 | piazzetta Dante

BILLO CIRCUS

intrattenimento circense per grandi e piccini

ore 15.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

CARLO E DELIO CANTIMORI TRA STORIA E POLITICA

conversazione con Francesco Torchiani e Lucio Biasiori

a cura di Pro Loco Russi

ore 16.00 | piazzetta Dante

ZOC AD NADÈL

lotteria e vin brûlé

ore 17.00 | Punto inComune | piazza Farini 34

inaugurazione LA NATIVITÀ

mostra di pittura e presepi artigianali, a cura di Artej



Il calendario completo delle iniziative natalizie di “Quattro passi per Russi” è disponibile sul sito www.comune.russi.ra.it.