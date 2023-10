Fa tappa alla rocca di Bagnara il tour che racconta la moda ai tempi di Caterina Sforza

Conoscere "L’armadio di Caterina. Moda e costume ai tempi della signora di Romagna", con delle visite guidate nelle sue stanze. Sabato 7 e domenica 8 ottobre si terranno dei tour alla rocca di Bagnara di Romagna, uno dei quattro castelli sforzeschi del territorio. Le visite partiranno sabato alle 15:30 e domenica alle 10.30 e alle 15.30. La visita è accessibile anche per i disabili motori. Il ritrovo è in piazza IV Novembre. Il prezzo è di 10 euro (6 euro da 11 a 16 anni, gratuito fino a 10 anni). Prenotazione obbligatoria entro le 16 di venerdì 6 ottobre presso If (www.imolafaenza.it, mail infomolafaenza.it, telefono 0542 25413).

Caterina Sforza è stata descritta nelle fonti come donna elegante e raffinata nel vestire e nei modi; destò ammirazione al suo ingresso a Imola nel 1477 indossando un abito nero e oro di foggia milanese. Velluti e sete, gioielli e acconciature raffinate non sono mai mancati nel suo corredo. Un viaggio attraverso la moda tra XV e XVI secolo partendo dalla ricostruzione dell’abito di Caterina conservato all’interno del Museo del castello, per arrivare a un’esperienza creativa per adulti e bambini legata al tema.

"Le rocche di Caterina" è una iniziativa che mette in rete per due fine settimana con iniziative e viste guidate i quattro castelli sforzeschi di Bagnara di Romagna, Dozza, Imola e Riolo Terme; è organizzato da If - Imola Faenza tourism company, in collaborazione con i quattro Comuni coinvolti.

Conservando il biglietto di una delle visite guidate in programma, si avrà diritto a un accesso a tariffa ridotta a una delle quattro rocche di Caterina fino al 31 dicembre 2023.